رائد زراعة الكبد: "حبي لبلدي مخلنيش أسافر الخليج رغم العروض المغرية"

"حبي لبلدي مخلنيش أسافر الخليج"، بهذه الكلمات عبر الدكتور محمد عبدالوهاب، أستاذ جراحة الجهاز الهضمي والكبد والمشرف على برنامج زراعة الكبد بجامعة المنصورة، عن إصراره على البقاء في مركز جراحة الجهاز الهضمي عن بقائه في مصر.

وأضاف عبدالوهاب، خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أنه رفض عدة عروض للعمل في منطقة الخليج العربية بمقابل مادي مغرٍ لمدة 10 سنوات، إذ إنه لا يحب العمل تحت ضغط المقابل المادي الكبير: "بحب أشتغل بدماغي، وما يمليه عليّ ضميري، بحب أشتغل بالعلم مش بالمادة، كنت أشتغل تاجر عقارات لو هي بالفلوس، إحنا مستورين وعايشين كويس".

وتابع: "الدولة علمتني مجاني وادتني شهادات من غير ما أدفع حاجة، ولو أنا أخدت الشهادات دي من برة وجيت مصر، كنت دفعت 5 ملايين جنيه على الأقل".

وشدد على أن المركز حريص على تقديم أعلى درجات الخدمة للمرضى، حيث حكى موقفًا، جاءه فيه اتصال هاتفي متعلق بتدهور الحالة الصحية لأحد المرضى: "نزلت بالبيجاما لما عرفت إن المريض نزف، ولبست البنطلون في العربية، وعشان كده ربنا بيساعدنا وبيدينا، بنعتبر المريض حاجة مننا ولازم نحافظ عليه".