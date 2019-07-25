استهل الإعلامي أحمد فايق، الموسم الجديد من برنامجه "مصر تستطيع"، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، بإلقاء الضوء على التجارب الناجحة في جامعة المنصورة، التجارب المحلية التي وصلت للعالمية ورفعت اسم مصر في كل بلاد العالم، حيث تفقد فايق مركز زراعة الكبد بجامعة المنصورة، المركز الذي أجرى 700 عملية زراعة كبد، مما جعل تصنيفه الرابع عالميًا والأول محليا.

وأضاف فايق، أن المركز في جامعة المنصورة هو مركز مصري بخبرات مصرية 100%، سواء بأساتذة وجراحين وعمال وإداريين جميعهم من مصر، يقودهم الدكتور محمد عبد الوهاب أستاذ جراحة الجهاز الهضمي والكبد والمشرف على برنامج زراعة الكبد بجامعة المنصورة.

وتابع: "محمد عبد الوهاب واحد من أفضل 10 جراحين كبد في العالم كله، ده مش كلامي ده كلام صورة داخل الكرملين الروسي تجمع 8 جراحين هم الأفضل على مستوى العالم في زراعة الكبد بينهم محمد عبد الوهاب، المصري الذي عاش في المنصورة ووصل العالمية من قلب مدينة النضال".

وأشار إلى أن عبد الوهاب نشر 150 بحثا علميا في كبرى المجلات العلمية، ووقف في جامعة طوكيو اليابانية ودرس للأطباء هناك.