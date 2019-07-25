أذاع برنامج "تحت السيطرة"، الذي تقدمه الإعلامية والفنانة اليمنية أروى، عبر شاشة "النهار"، لأول مرة، حلقة الفنان فاروق الفيشاوي، الذي رحل عن عالمنا، صباح اليوم، الخميس.

وأكد الفيشاوي، أنه سيقول الحق، إذا ما طُولب بالإدلاء بشهادته، في أي قضية، حتى لو كان المتهم فيها صديق مقرب له: "ده حصل كثيرًا، صحبي وكان غلطان ولازم الحق يرجع لأصحابه".

وعن ردة فعله، إذا ما ارتدت حفيدته لينا النقاب: "مش همعنها لأن دي حرية شخصية، لكن مش هشجعها، لأنها خطوة مش كويسة، وهطلب منها تفكر كويس إذا كان حد لعب في دماغها، وعمومًا أنا هقولها لا، لأن النقاب والحجاب ليسا فرضًا في الدين الإسلامي".

وتوفي الفنان فاروق الفيشاوي فجر اليوم الخميس، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، عن عمر ناهز 67 عاما.

وقرَّرت أسرة الفنان الراحل، تشييع جثمانه عقب صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

كان الإعلامي سمير فقيه، صديق الراحل المقرب، قد أعلن خبر الوفاة عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، قائلا، "البقاء لله.. تركنا ورحل.. امتطى جواده وسافر الى الله.. ما من كلام يعبر عن وجع القلب.. برحيلك فقدت اليوم أخ وصديق وأستاذ كبير.. الإنسانية كانت مبدأه وطيبة القلب عنوانا له وعشرات الأعمال الفنية ستظل في وجداننا.. فاروق الفيشاوي.. وداعا أيها الصديق العزيز سنشتاق إليك ولكن ذكراك باقية في القلوب.. ترحموا عليه كثيرا فقد كان رحيما محبا للفقراء والمساكين.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".