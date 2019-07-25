إصابة شخصين إثر تصادم سيارتين في البحيرة

أصيب شخصان، اليوم، إثر تصادم سيارتين على الطريق الزراعي السريع، قرب فتحة قرية زهرة بمركز كفرالدوار بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج.

تلقت أجهزة الأمن، إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الزراعى السريع، قرب فتحة قرية زهرة مركز كفرالدوار، وانتقل العميد محمد بلبع مدير إدارة الحماية المدنية، والمقدم بهاء الكردى وكيل الإدارة، وضباط المباحث، إلى مكان الحادث، وتبين إصابة "يحيى عبدالله عبادي"، 40 سنة، و"إسلام على أحمد"، 23 سنة، من محافظة قنا، وجرى رفع السيارتين من الطريقة وإزالة آثار الحادث.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.