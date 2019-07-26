فاروق الفيشاوي يحتل قائمة تريندات جوجل مصر

بعد وفاته في الساعات الأولى من صباح الخميس، احتل الفنان فاروق الفيشاوي قائمة "تريندات جوجل"، وكان اسمه هو الأكثر بحثًا من المصريين منذ إعلان وفاته.

فاروق الفيشاوي

اعتاد فاروق الفيشاوى، طوال فترة حياته، على إطلاق تصريحات بشكل يتوافق مع قناعاته ويُرضى اتجاهاته، حتى وإن اعتبرها البعض صادمة، أو تدفع بصاحبها إلى منطقة جدلية، قد تجلب له بعض الأضرار، سواء تذبذب قاعدته الجماهيرية أو تعرضه للهجوم، إذ إنه كان لا يبالى بأي شيء، سوى إشباع رغباته الفكرية.

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رجل ينتمى لجيل المثقفين، أثبت أن الموهبة وحدها لا تكفى، وتحتاج إلى شخصية قوية تدافع عنها، استطاع أن يهزم ظروفه الصعبة ليُكتب اسم «فاروق الفيشاوى» كبطل أول على «أفيشات» الأفلام وتترات الأعمال الدرامية، كونه على درجة عالية من الوعى الثقافى، أهَّله لاختيار أعماله الدرامية والسينمائية بعناية واضحة، حيث لم يتوقف إبداعه الفنى عند هذا الحد، إلا أنه اتجه إلى إنتاج عمل سينمائى، وهو «مشوار عمر» من تأليف وإخراج محمد خان، وكان هذا العمل مميزاً، وفكرة تقديمه فى ذلك الوقت مغامرة كبيرة.

رصيد الفيشاوي السينمائى والدرامى صنع منه حالة فنية خاصة

خيم حزن شديد بعد رحيل الفنان فاروق الفيشاوي صباح اليوم، سواء داخل الوسط الفني أو خارجه.

"البلد كلها في حالة حزن من الساعة 6 الصبح".. هكذا وصف المقرئ بلال محمد، وصول خبر وفاة فاروق الفيشاوي، عندما تواصل معه باسم جلال الفيشاوي "ابن شقيق الفنان الراحل"، في تمام الساعة السادسة صباحا، ليبلغه بخبر الوفاة ويطلب منه أن يكون مقرئ العزاء.

"بلال" قال لـ "الوطن": "فاروق الفيشاوي هو خال والدي وآخر مرة قابلته كان في عزاء جلال أخوه ووقتها عجبه صوتي".

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لم يعرف فاروق الفيشاوى الحزن من قبل، كان يرفضه ويلعنه ويهرب منه ويخشاه أكثر من خشيته للموت، كان مقتنعاً بأن الحزن أكثر ألماً من الموت، وهو ما دفعه لأن يعيش حياته بالطريقة التى تجعله سعيداً وبعيداً كل البعد عن الحزن، لم يصدق حضور حفل تكريمه العام الماضى بمهرجان الإسكندرية السينمائى، وهو يقف مبتسماً على خشبة المسرح ويعلن للحضور عقب تكريمه إصابته بمرض السرطان القاتل، وجهه لم تغب عنه الابتسامة، وعد الحضور بأنه سيقاتل هذا المرض وسينتصر عليه بحبه للحياة والسعادة

فاروق الفيشاوي.. يرحل مبتسماً

حياة مسرحية تزيد على 40 عاماً، قدم خلالها فاروق الفيشاوى نفحات فنية لن تتكرر ثانية، كان يستمد من خشبته طاقاته الإبداعية، ويقف منتظراً تصفيق الملايين من جمهوره على أدائه البارع وصوته الجهورى، فلم يمر 10 سنوات دون أن يتخلل أعماله الدرامية والسينمائية عمل مسرحى يخرج من خلاله حبه للمسرح وعشقه، فكانت البداية من خلال مسرح جامعة عين شمس بأواخر فترة الستينات، حيث استطاع أن يتميز فى أول أعماله المسرحية «مسيلمة الكذاب» من إخراج عادل صادق، ليتوالى عليه بعد ذلك عدد من الأعمال المسرحية على مدار مشواره الفنى للقطاعين العام والخاص منها «الأيدى الناعمة» و«الناس اللى فى التالت» و«اعقل يا دكتور» و«ولاد ريا وسكينة» و«بداية ونهاية» و«البرنسيسة» و«شباب امرأة».

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5 نجوم رحلوا عن عالمنا في شهر يوليو الجاري، آخرهم الفنان فاروق الفيشاوي، الذي توفي فجر اليوم، بعد صراع طويل مع مرض السرطان في أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، عن عمر ناهز 67 عاما، وشيّع جثمان الفقيد عقب صلاة ظهر اليوم، من مسجد مصطفى محمود في المهندسين.

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مواقف كثيرة وانطباعات، لم تخلُ منها كواليس التجربة التليفزيونية الأولى للراحل فاروق الفيشاوي، فرغم سنه الصغيرة (حيث لم يتجاوز الـ21 عاما) عند مشاركته كبار نجوم العرب في مسلسل "المفسدون في الأرض"، إلا أنه كان مرحا كعادته، يحرص على خلق علاقات جيدة مع الجميع وترك بصمة مميزة.

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أذاع برنامج "تحت السيطرة"، الذي تقدمه الإعلامية والفنانة أروى، عبر شاشة "النهار"، لأول مرة، حلقة الفنان فاروق الفيشاوي المسجلة، والذي رحل عن عالمنا، صباح الخميس.

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