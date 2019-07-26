أذاع برنامج "تحت السيطرة"، الذي تقدمه الإعلامية والفنانة أروى، عبر شاشة "النهار"، لأول مرة، حلقة الفنان فاروق الفيشاوي المسجلة، والذي رحل عن عالمنا، صباح الخميس.

ودافع فاروق الفيشاوي خلال الحلقة، عن تقبيل نجله الفنان أحمد الفيشاوي، لزوجته ندى كامل، على الملأ، أكثر من مرة: "وهو احنا لما نعمل حاجة نبقى وحشين، ولما العالم كله يعملها يبقوا حلوين؟، هو حر في حياته".

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كما تحدث فاروق الفيشاوي، عن الفنان الكبير يحيى الفخراني، قائلًا إنه ملتزم ويعشق الفن، وتحدث عن دوره في مسرحية "الملك لير"، التي شارك فيها داخل مصر: "هذه خطوة أولى سيتبعها مسرحيات حقيقية، ونعود بالسينما في الروايات المهمة".

وتوفي الفنان فاروق الفيشاوي فجر اليوم الخميس، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، عن عمر ناهز 67 عاما.

وشُيِّعَ جثمان الفقيد، بعد صلاة ظهر أمس من مسجد مصطفى محمود، بمنطقة المهندسين، ثم نُقل إلى مسقط رأسه "مدينة سرس الليان في محافظة المنوفية" ليدفن بمقابر العائلة التي أشرف على ترميمها منذ نحو 6 أشهر.

كان الإعلامي سمير فقيه، صديق الراحل المقرب، قد أعلن خبر الوفاة عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، قائلا، "البقاء لله.. تركنا ورحل.. امتطى جواده وسافر الى الله.. ما من كلام يعبر عن وجع القلب.. برحيلك فقدت اليوم أخ وصديق وأستاذ كبير.. الإنسانية كانت مبدأه وطيبة القلب عنوانا له وعشرات الأعمال الفنية ستظل في وجداننا.. فاروق الفيشاوي.. وداعا أيها الصديق العزيز سنشتاق إليك ولكن ذكراك باقية في القلوب.. ترحموا عليه كثيرا فقد كان رحيما محبا للفقراء والمساكين.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".