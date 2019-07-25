أذاع برنامج "تحت السيطرة"، الذي الإعلامية والفنانة أروى، عبر شاشة "النهار"، لأول مرة، حلقة الفنان فاروق الفيشاوي المسجلة، بعد أن رحل عن عالمنا، صباح اليوم الخميس.

وهاجم "الفيشاوي"، مواقع التواصل الاجتماعي، واصفًا إياها بـ"النقمة": "هذه الآلة تعتبر جاسوس علينا".

وأشار، إلى أنه يملك حسابًا على فيس بوك، لافتًا إلى أنه دشنه بعد محاولات من صديقه لإقناعه، على مدار 5 سنوات: "لا أحبها، لأنني لا أحب تضييع وقتي".

كما علق على التراشق بين الفنانتين ياسمين عبد العزيز وريهام حجاج، على مواقع التواصل: "عيب على الجميع، وهذه الرسائل لا يصح نشرها".

وعن أزمة زواج المطربة أنغام من الملحن الموسيقي أحمد إبراهيم، قال فاروق الفيشاوي: "مسمعتش عن الموضوع ده، ولا يشغلني، ولا يهمني، لأنها حرية شخصية".

توفي الفنان فاروق الفيشاوي فجر اليوم الخميس، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، عن عمر ناهز 67 عاما.

وقرَّرت أسرة الفنان الراحل، تشييع جثمانه عقب صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

كان الإعلامي سمير فقيه، صديق الراحل المقرب، قد أعلن خبر الوفاة عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، قائلا، "البقاء لله.. تركنا ورحل.. امتطى جواده وسافر الى الله.. ما من كلام يعبر عن وجع القلب.. برحيلك فقدت اليوم أخ وصديق وأستاذ كبير.. الإنسانية كانت مبدأه وطيبة القلب عنوانا له وعشرات الأعمال الفنية ستظل في وجداننا.. فاروق الفيشاوي.. وداعا أيها الصديق العزيز سنشتاق إليك ولكن ذكراك باقية في القلوب.. ترحموا عليه كثيرا فقد كان رحيما محبا للفقراء والمساكين.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".