أذاع برنامج "تحت السيطرة"، الذي الإعلامية والفنانة اليمنية أروى، عبر شاشة "النهار"، لأول مرة، حلقة الفنان فاروق الفيشاوي، الذي رحل عن عالمنا، صباح اليوم، الخميس.

وعلق "الفيشاوي"، على أزمة نشبت بينه وبين رئيس نادي الزمالك، بعدما سبه الأخير، ردًا على سخريته منه بسبب سياساته الخاطئة في إدارة النادي الملكي، والتي دائمًا ما تصب في مصلحة المنافس اللدود، النادي الأهلي.

وعن بطل الدوري العام، قال الفيشاوي: "نفسي الأهلي يكسب الدوري طبعًا".

وتوفي الفنان فاروق الفيشاوي فجر اليوم الخميس، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، عن عمر ناهز 67 عاما.

وقرَّرت أسرة الفنان الراحل، تشييع جثمانه عقب صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

كان الإعلامي سمير فقيه، صديق الراحل المقرب، قد أعلن خبر الوفاة عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، قائلا، "البقاء لله.. تركنا ورحل.. امتطى جواده وسافر الى الله.. ما من كلام يعبر عن وجع القلب.. برحيلك فقدت اليوم أخ وصديق وأستاذ كبير.. الإنسانية كانت مبدأه وطيبة القلب عنوانا له وعشرات الأعمال الفنية ستظل في وجداننا.. فاروق الفيشاوي.. وداعا أيها الصديق العزيز سنشتاق إليك ولكن ذكراك باقية في القلوب.. ترحموا عليه كثيرا فقد كان رحيما محبا للفقراء والمساكين.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وحقق النادي الأهلي، الدوري العام هذا الموسم 2018-2019، بعد تحقيق الفوز علي نادي المقاولون العرب بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شئ.