نفت الهيئة الوطنية للصحافة، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء، تُفيد بإغلاق الحكومة أكثر من 20 موقعا إلكترونيا لمؤسسات الصحف القومية، نهائيًا، وذلك لترشيد النفقات على الإعلام الإلكتروني.

وأكدت الهيئة، في ردها على تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الخاص برصد الشائعات والرد عليها، في الفترة من 18 وحتى 26 يوليو، أنه لا صحة على الإطلاق لهذه الأنباء.

وأضافت "الوطنية للصحافة" أنها بصدد إحداث تطوير شامل للبوابات الإلكترونية للصحف القومية، وعيَّنت لأول مرة في تاريخ الصحافة، بتعيين رؤساء تحرير للمواقع الإلكترونية، للمساواة بين العاملين فيها بالصحف الورقية، وسمحت للصحفيين بالمواقع الإلكترونية بالحصول على عضوية نقابة الصحفيين، وكلها إجراءات تؤكد التوسع وليس الغلق.

وشددت الهيئة على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف النيل من حرية الصحافة والإعلام.

وأوضحت الهيئة أنها تعاقدت مع واحدة من أكبر شركات التأمين الإلكتروني، لإدخال نظم حديثة في التأمين، ومنع الاختراق، بعد أن اكتشفت اختراق بعض الهاكرز لبعض المواقع، مشيرة إلى أنها أجرت إغلاقا جزئيا لعدد من المواقع، لفترة محددة، ترتبط باستكمال خطوات التأمين، وتوفير سبل الحماية والتأمين كافة لها، وذلك في إطار خطة تطوير الصحافة الإلكترونية، وتطوير الإعلانات والخدمات، وجذب الكوادر البشرية، التي تستطيع القيام بهذه المهام.