قال كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن قرار زيادة أسعار الصحف القومية جنيهًا واحدا جرى الاستقرار عليه منذ 3 أشهر، موضحا أن العدد اليومي الواحد يتكلف 8 جنيهات بينما يتكلف العدد الأسبوعي 12 جنيهًا، وهو ما يكبد هذه الصحف خسائر طائلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد": "الزيادة الأخيرة مش هتحل المشكلة، لأن أسعار الورق زادت بنسبة تقترب من 80%، وهذا أدى إلى زيادة الخسائر".

وتابع، أن هذا القرار يأتي ضمن خطة شاملة لإصلاح المؤسسات الصحفية القومية، موضحًا أنه من الصعوبة بمكان، أن تستمر في الحصول على الدعم من الحكومة، التي تقلص الدعم عاما بعد آخر.

وأشار إلى أنه جرى الاتفاق على أن تنفذ المؤسسات خطة لتقليل خسائرها، منها أن تقدم كل مؤسسة صحفية بيانا تفصيليا بما لديها من أصول، مؤكدًا أن هذه الأصول ضخمة وستمكن نصف هذه المؤسسات من "الوقوف على قدميها في غضون سنوات قليلة".

ولفت، إلى أن هناك عددا من المشروعات المشتركة التي ستجمع المؤسسات، كما ستكون هناك مشروعات خاصة بكل مؤسسة.

بدوره، قال "جبر"، إن الهيئة عقدت اجتماعا مع إحدى كبريات الشركات القومية الوطنية لتطوير المواقع الالكترونية، مشيرًا إلى أن الهيئة ستبرم عقودًا معها في غضون الأيام المقبلة لتأمين المواقع الإلكترونية حيث إنها معرضة للاختراق من الجهات المعادية، كما أنه جرى إبرام اتفاقات بين المؤسسات الصحفية لدخول الشبكة القومية الموحدة.

وأضاف، أن الصحف القومية بدأت في تحضير المحتوي الذي سيُضخ على الشبكة، حيث سيكون الجزء الأكبر منه مدفوع الأجر.

وشدد "جبر"، على ضرورة تطوير العمالة، حيث جرى إعداد البرامج الخاصة بذلك، مشيرًا إلى أنه سيتم إصدار القرارات المتعلقة بذلك خلال أيام، وهي لائحة نموذجية موحدة لبدلات السفر لأول مرة.

وأوضح، أنه سيتم بحث شروط التعيينات في المؤسسات الصحفية، حتى تكون العمالة قادرة على تطوير المؤسسات.

وأكد "جبر"، أنه سيُجرى تطوير المحتوى المقدم إلى القارئ، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي أصدر قرارا بتشكيل هيئة استشارية داخل الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة رئيس الهيئة وعضوية رؤساء مجالس الإدارات ومندوبين على مستوى عالٍ من الوزارات المالية والاستثمار والتخطيط لتقديم دراسة وافية لاستغلال الأصول خلال شهر واحد.