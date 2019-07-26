تصدر خبر رحيل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، عناوين الصحف والمواقع الإخبارية التونسية التي أبرزت صورة الراحل في أخبارها.

تحت عنوان "وداعا سيادة الرئيس"، وأبرزت جريدة الصباح، أحد أعرق الصحف اليومية التونسية، خبر رحيل السبسي في رئيسية صفحتها الأولى، مقدمة التعازي للشعب في رحيل الرئيس القائد.

وأوضحت الصحيفة في صفحتها الأولى موعد موكب جنازة السبسي التي يؤمنها الجيش، مشيرة إلى أنه تحمل عبء إخفاقات الدولة في الآونة الأخيرة.

وفي رئيسية الموقع الرسمي لصحيفة الشروق التونسية تصدر نعي الرئيس السبسي، حيث توجهت الصحيفة بالمواساة للشعب التونسي وأسرة الفقيد داعية الله أن يتغمده برحمته.

وأطلق الموقع الرسمي للشروق التونسية تغطية خاصة لمتابعة خبر وفاة السبسي وموكب جنازته، لافتة إلى برقيات التعازي التي أرسلها القادة العرب والغرب لأسرته وللشعب التونسي.

وفي رئيسية النسخة المطبوعة بالجريدة تصدر الصفحة الأولى عنوان "تونس تبكي الباجي"، لافتة إلى حزن الشعب بكل فئاته على رحيل الرئيس التونسي.

وتصدر خبر موكب جنازة الرئيس التونسي رئيسية الموقع الرسمي لوكالة الأنباء التونسية، موضحة تفاصيل تأمين موكب الجنازة من جانب الجيش التونسي والبث المباشر لها عبر التليفزيون الرسمي للبلاد.

ونشرت الوكالة على الموقع الرسمي، تفاصيل نقل جثمان الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي من المستشفى العسكري بالعاصمة نحو قصر قرطاج.