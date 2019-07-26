أصيب 6 أشخاص، اليوم، إثر انقلاب سيارة ملاكي عند الكيلو 120 على الطريق الصحراوي بين العلمين ووادي النطرون "محور الضبعة"، بالقرب من مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كانت أجهزة الأمن، قد تلقت إخطارا بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي "العلمين - وادي النطرون" محور الضبعة، بالقرب من مركز وادي النطرون، أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى وادي النطرون المركزي.

والمصابون هم؛ محمد وليد إبراهيم، 7سنوات، مقيم بالمنيا، وآلاء جمال الدين محمد، 37 سنة، من المنيا، وحبيبة وليد إبراهيم، 11 سنة، من المنيا، ووليد إبراهيم إسماعيل، 42 سنة من المنيا، وطه محمد طه، 21 سنة، من القاهرة، وجيهان محمد توفيق، 49 سنة، مقيمة بالقاهرة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.