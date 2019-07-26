"قومي المرأة" بالبحر الأحمر يطلق برنامج "احميها من الختان"

يعتزم المجلس القومى للمرأة بالبحر الأحمر إطلاق برنامجه للتدريب والتوعية الموسع تحت عنوان "احميها من الختان"، وذلك في إطار فعاليات " اللجنة الوطنية للقضاء على الختان"، برئاسة المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومى للأمومة والطفولة.

وتتزامن الفعاليات مع بالتوازى جميع المحافظات وعلى مرحلتين، وتشمل المرحلة الأولى دورة تدريبية للرائدات الريفيات في الفترة من 27 إلى 28 يوليو 2019 م بمجمع إعلام الغردقة.

وتبدأ المرحلة الثانية بحملة طرق أبواب فى الفترة من 29 إلى 31 يوليو 2019 م بجميع مدن المحافظة.

ومن جانبها أشارت منى بغدادي، مقرر المجلس القومي للمرأة، إن تلك الفعاليات تقام بهدف رفع مهارات الرائدات الريفيات في مكافحة الختان، وكيفية القضاء عليه في داخل مجتمعاتهم على مستوى جميع المحافظات بالإضافة إلى تدريبهم على أداب الزيارات المنزلية وتوصيل الرسائل بطريقه إيجابية ومؤثرة.