أعلنت وزارة الشباب والرياضة أن استثمارات القطاع الخاص في مراكز الشباب بالقليوبية بلغت 450 مليون جنيه.

وقال، خلال مشاركته، اليوم، في ماراثون للجري في بنها، بحضور الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، إن مصربعد كأس الأمم الأفريفية تتتعامل باللوائح والقوانيين دون الخطأ في أحد، وستكون الأمور أفضل خلال الفترة المقبلة.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة بها برنامج القري المحرومة، للتوجه إلى المناطق واقامة أنشطة رياضية ومجتمعية فيها، بالتعاون مع الأمم المتحدة، بالإضافة إلى مشروع المدرب المجتمعي للنزول، لتغير ثقافة وفكر الشباب، بجانب الاستفادة من مراكز الشباب الصغيرة وعمل ما يسمي بمركز شباب نوعي لعمل الحرف اليديوية ونشر الثقافة.

وأوضح أن الهدف من الماراثون هو حشد الشباب، لمواجهة التحديات التنموية من خلال المشاركة في الأنشطة الرياضية والموسيقية ومبادرات بناء القدرات من خلال أنشطة تمتد على مدار 3 أيام بمحافظة القليوبية، ضمن فعاليات برنامج "وجهة مصر 2030".