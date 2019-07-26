عمرو أديب عن وفاة رئيس تونس: يجب أن يفتخر مواطنيها بالتحول الديموقراطي

نعى الإعلامي عمرو أديب، الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، الذي وافته المنية، أمس، قائلًا إنه رجل عظيم، ورجل سياسة مخضرم، عمل في مجال السياسة وزيرًا منذ عهد الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة.

وأضاف أديب، خلال حلقة اليوم، من برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، أنه يحق للتونسيين الفخر، بسبب الانتقال السلس للسلطة، حيث إنه بعد ساعات من وفاة السبسي، كان رئيس البرلمان رئيسًا مؤقتًا للجمهورية، وجرى تحديد منتصف سبتمبر للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتابع: "تونس دولة لديها كل أصول الديموقراطية، عندها التدرج الديموقراطي، ومن الصعب أن يحدث الانتقال السلمي للسلطة بشكل هادئ".

وأشار إلى أن السبسي أنقذ تونس من عدد كبير من المشكلات والخلافات: "التونسيون يفكرون في من يحكم ويقود البلاد بهذا الشكل الحكيم، خاصةً أنه مجتمع مستهدف من الجماعات الإرهابية، لكن جميع المكونات السياسية تحترم الحالة الدستورية والقانون، ولذلك حدث التحول الديموقراطي بشكل هادئ".