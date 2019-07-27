استقبل مطار القاهرة الدولي قبل قليل، طائرة الخطوط البريطانية، قادمة من مطار هيثرو بلندن، بعد توقف استمر 6 أيام، كإجراء احترازي لاختبار الأوضاع الأمنية.

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن طائرة الخطوط البريطانية رحلة 155، أقلعت من مطار لندن، من المقرر أن تصل القاهرة في تمام الحادية عشرة ونصف مساء، بحسب جدول تشغيلها في مطار القاهرة على متنها 200 راكب، ومن المنتظر أن تعود إلى وجهتها في صباح الغد.

كان شريف برسوم المدير الإقليمي للخطوط الجوية البريطانية ووكيل الشركة بالقاهرة، أكد عودة رحلات الخطوط البريطانية إلى القاهرة، مساء اليوم الجمعة، حسب جدول التشغيل الخاص بها في مطار القاهرة.

تجدر الإشارة إلى أن الخطوط البريطانية، علقت رحلاتها إلى القاهرة لمدة أسبوع، دون إخطار مسبق لسلطات مطار القاهرة، معتبرة الأمر أنه لمراجعة الخطط الأمنية من قبل الأنظمة الخاصة بها، الأمر الذي استدعى السفير البريطاني لدى القاهرة، جيفري آدامز، للاعتذار لوزير الطيران المدني، عن عدم إبلاغ السلطات المصرية قبل صدور قرار تعليق الرحلات الجوية إلى القاهرة، مؤكدا أن القرار لا يتعلق بالتدابير الأمنية للمطارات المصرية.