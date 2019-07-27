أشاد الإعلامي عمرو أديب، بالإنشاءات الضخمة في مدينة العلمين الجديدة، قائلًا: "الأبراج اللي طالعة حاجة جبارة وإنجاز عظيم، حاجة كده زي دبي".

وأضاف أديب، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، أن الشاطئ الممتد في مدينة العلمين الجديدة يوازي شاطئ محافظة الإسكندرية، مشيرًا إلى أن حجم الإقبال على المشروعات هناك ضخم للغاية.

وأوضح: "24 ساعة الدنيا شغالة، إنجاز عظيم بكل المقاييس، اللي بيجرى ده في الساحل الشمالي، هيخليه شغال السنة كلها، عشان هيكون في فنادق وجامعات ومحلات".

ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على أبرز مقومات مدينة العلمين الجديدة وعناصر تميزها، والتي يتم تنفيذها على غرار المدن العالمية الحديثة.

وتعد مدينة العلمين الجديدة نموذج جديد للمدن الساحلية المصرية التي تحقق تنمية متكاملة، وتوفر أساس اقتصادي متنوع "سياحة، زراعة، صناعة، تجارة، بحث علمي"، وتقع المدينة بالساحل الشمالي الكيلو 34 غرب الإسكندرية حتى الحدود الغربية لمصر.