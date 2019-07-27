بدء امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية بمحافظة جنوب سيناء

انطلقت اليوم السبت، امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية "زراعي وتجاري وصناعي وفندقي"، بمحافظة جنوب سيناء داخل 4 لجان بجميع إدارات المحافظة منها لجنة مدرسة مصطفى كامل الثانوية الزراعية برأس سدر ولجنة بإدارة طور سيناء بمدرسة طور سيناء الصناعية ولجنة مدرسة دهب الصناعية ولجنة بإدارة نويبع بمدرسة الشهيد عمرو مصطفى بنويبع .

وقال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء أنه يوجد مركزين توزيع أسئلة رئيسيان بالمحافظة إحداهما بمدينة طور سيناء ويتبعه مركز فرعي بكل من مدينة دهب ومدينة نويبع والمركز الأخر بمدينة رأس سدر .

وأضاف أن امتحانات العملي للـدور الثاني ستبدأ عقب الامتحانات التحريرية مباشرة ومن المقرر أن تبدأ أعمال تقدير الدرجات للتعليم الفني يوم السبت الموافق 17 أغسطس وستعلن النتيجة في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس المقبل .

وأكد أنه جرى منع دخول أو استخدام التليفون المحمول للمراقبين أو الطلاب داخل اللجان وسيجرى إحالته الملاحظين المخالفين للشؤون القانونية وإلغاء الامتحان للطلاب في المادة في حالة حيازة التليفون المحمول وإلغاء الامتحان الطالب في جميع المواد طبقا للتعليمات والقرارات الوزارية في حالة الغش .

وأشار أن غرفة العمليات المنعقدة بالمديرية تتابع عن كثب أي مستجدات.