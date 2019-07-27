"الأرصاد": انخفاض واضح في درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك انخفاضا واضح في درجات الحرارة بعد انكسار الموجة الحارة الذى شهدتها مصر الأسبوع الماضي.

وأضافت "شاكر" في مدخلة هاتفية مع تامر شلتوت مقدم برنامج "صباح الخير يا مصر" المعروض على شاشة القناة الأولي، بالتليفزيون المصري، أن هذا الانخفاض سيستمر حتى منتصف الأسبوع الحالي، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 35-36 درجة، وأن الطقس سيكون معتدل على السواحل الشمالية وحار رطب على القاهرة وشديد الحرارة على محافظات الصعيد.

وتابعت "شاكر" أن هناك نشاط للرياح على جنوب سيناء خاصة في شرم الشيخ والغردقة، ومحافظات الصعيد، وبالنسبة للملاحة البحرية البحر المتوسط سيكون جيد، في حين أن الملاحة البحرية في البحر الأحمر ستكون مضطربة بسبب نشاط الرياح خاصة على خليج السويس، حيث أن ارتفاع الموج يصل إلى مترين ونصف.

وأشارت "شاكر" إلى أن التغيرات في معدلات درجات الحرارة ستكون مختلفة حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل.