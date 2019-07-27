تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية، ضبط 283 قضية تموينية متنوعة خلال 48 ساعة أبرزها القضايا الآتية:

ضبط مالك محل غير مرخص لتجارة اللحوم بدائرة قسم شرطة الدخيلة (محافظة الإسكندرية) لحيازته وتجميعه كميات من اللحوم ومصنعاتها قدرها (1.287 طن ومائتين وسبعة وثمانون كيلو جرام "كبدة مُجمدة – كلاوى مُجمدة") معبأة داخل عبوات غير مدون عليها أية بيانات تفيد تواريخ الإنتاج والصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشى الأغذية بوزارة الصحة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط المدير المسؤول عن محل غير مرخص لبيع الأسماك بدائرة قسم شرطة ميت غمر (محافظة الدقهلية) لحيازته وتجميعه كميات من الأسماك قدرها (1.200 طن ومائتين كيلو جرام "أسماك مُجمدة") معبأة داخل عبوات غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تواريخ الصلاحية المدون عليها ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط مالك محل غير مرخص لتجارة السلع الغذائية ، بدائرة مركز شرطة دمنهور (محافظة البحيرة) لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها (10.824 عشرة أطنان وثمانمائة وأربعة وعشرون كيلو جرام "لانشون") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية بالبحيرة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة .

ضبط اثنان من مسؤولي المخابز البلدية الكائنة بدائرة قسم شرطة المرج (محافظة القاهرة)، لتلاعبهما وإختراقهما نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية ، وتصرفهما فى كميات من الدقيق البلدى المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم ببيعها فى السوق السوداء ، وإستيلائهما على أموال الدعم بمبلغ وقدره (718.235 سبعمائة وثمانية عشر ألف ومائتين وخمسة وثلاثون جنيهاً) وفقا لما ورد بتقرير الفحص المحرر بمعرفة اللجنة الفنية من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين وشركة تطبيقات الكروت الذكية ، أن المبالغ المستولى عليها تحصلا عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً ، وتحقيق أرباحاً غير مشروعة.

ضبط (26) قضية إسطوانات بوتاجاز بعدد (2769) إسطوانة بنطاق محافظات "القاهرة، الإسكندرية، البحيرة، المنوفية، دمياط، الشرقية ، بنى سويف، أسيوط، قنا، أسوان". شملت (11 قضية بلغت مضبوطاتها "658" إسطوانة بيع بأزيد من التسعيرة، 9 قضايا إستخدام إسطوانات فى غير الغرض بلغت مضبوطاتها 9 إسطوانات، 3 قضايا التصرف بالبيع بمضبوطات بلغت 2103 إسطوانة ـ 3 قضايا عدم مزاولة النشاط)، تم تحريرالمحاضر اللازمة ضد المخالفين.

ضبط (9) قضايا تجميع مواد بترولية بإجمالى (13510) لتر "سولار، بنزين" بنطاق محافظات "القليوبية، البحيرة، الشرقية، بني سويف، البحر الأحمر".. شملت (4 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى بإجمالى 10000 لتر- 1 قضية عدم إنتظام سجل 21 بترول).. تم تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.. تم تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.