كان أحد طلابها خلال الفترة من 1949 إلى 1952، وحصل على الدكتوراه الفخرية لها في سنة 2015، فكرمته على الموقع الرسمي لها بعد وفاته بساعات قليلة، تحت عنوان "تحية لروح الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية".

في بيان لها أعلنت جامعة "باريس السوربون" الفرنسية، عبر موقعها الرسمي أنها تلقت ببالغ الحزن نبأ وفاة رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي لافتة إلى أن الفقيد كان أحد طلبتها خلال الفترة من 1949 حتى 1952، وحصل على الدكتوراه الفخرية للجامعة في سنة2015

ونشرت الجامعة الفرنسية العريقة على موقعها الإلكتروني، صورا للرئيس الراحل أثناء تسلمه الدكتوراه تكريما لروحه، وظهر "السبسي" في الصور بالملابس الأكاديمية للجامعة، خلال موكب تسليمه الدكتوراه الفخرية، إلى جانب نشرها لنص الكامل للخطاب الذي ألقاه في تلك المناسبة.

ماذا قال"السبسي" في الخطاب الذي ألقاه بجامعة السربون الفرنسية؟

في نص الخطاب الذي ألقاه الراحل الباجي قايد السبسي بتاريخ يوم 7 أبريل 2015 في جامعة باريس السوربون، أثناء تسلمه الدكتوراه، استعرض الإنجازات التي حققتها دولته من أجل نشر التعليم المجاني في تونس دون تمييز بين الجنسين وانفتاح التعليم على اللغات الأجنبية والثقافات الأخرى.

ولفت"السبسي" في الخطاب الذي ألقاه في جامعة السربون العريقة، ونقلته وكالة أنباء تونس الرسمية، إلى نجاح المسار الانتقالي في تونس وتكريس الحقوق والحريات على الرغم من التهديدات الإرهابية المحيطة بالتجربة التونسية.

وفي نعيه للقائد السبسي، قال رئيس جامعة السوربون "جورج حداد"، في بيان أصدرته الجامعة، على موقعها الإلكتروني،: "تمكنت خلال بعض المقابلات التي كان لي فيها شرف لقاء الرئيس الباجي قايد السبسي من الوقوف على ما يتحلى به الفقيد من كرم وطاقة وقادة وحكمة وهي من سمات عظماء التونسيين الذين طبعوا حياتي وطفولتي".