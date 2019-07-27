تحتفل إيبارشية البحر الأحمر، مساء اليوم السبت، بتجليس الأنبا إيلاريون أسقفًا للإيبارشية، تحت رعاية البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بحضور اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، وعدد كبير من الأساقفة والرهبان والكهنة ورجال الدين المسيحي والإسلامي بالمحافظة وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والنواب بالمحافظة.

ومن بين الأساقفة المشاركين بالحضور، الأنبا دانيال أسقف ورئيس دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر، والأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة.

كان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس، قد تمم صلوات وسامة الأنبا إيلاريون، أسقفا لإيبارشية البحر الأحمر، بمشاركة 100 من مطارنة وأساقفة الكنيسة.

يذكر أن الأنبا إيلاريون الأسقف الجديد للبحر الأحمر خريج كلية علوم وحاصل على دكتوراة في الكيمياء ودخل دير العذراء البراموس عام 1999 وترهب 2001، وصار كاهنا قسا وقمصا في الدير، وكان مساعدا لوكيل الدير وقد قدم الدير وذكاه، وله من العمر 53 عاما، ويخلف في إيبارشية البحر الأحمر الأنبا ثاؤفيلوس الأسقف الراحل والذي كان أول أسقف عليها.

وتستعد الكنيسة للقاء صومها المُقبل، في 7 من أغسطس المُقبل، وهو صوم السيدة العذراء مريم، والذي يستغرق 14 يومًا فقط.