شنت الإعلامية ريهام سعيد، هجومًا حادًا على المُشككين في طبيعة مرضها، لاسيما بعد إعلان عودتها إلى الشاشة مُجددًا، بعد مرور أقل من شهر، على إصابتها بميكروب خطير في أنفها، إذ زعم عدد من المواطنين، بأنها حصلت على إجازة بشأن إجراء عملية تجميل.

ووصفت "ريهام" في فيديو عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، أسلوب المُشككين، بقولها: "قلة أدب وسفالة وذوق ورحمة"، متابعة: "انا هحبس نفسي في البيت شهر وهمثل إن عيانة؟.. هل لميت تبرعات على مرضي؟ هل لما تعاطفت معايا ميزان حسناتي كبر عن عند ربنا أو مرتبي زاد أو هتتفرج على برنامجي بعد كده؟.. هو لازم اللي يتعب يموت؟".

وتابعت: "ربنا ابتلاني علشان بيحبني.. ربنا أنقذني وأنقذ حياتي.. أنا كنت تعبانة وبموت.. أنا مطلعتش أعيط للناس.. وقلت ألحقوني.. أنا بقالي 3 شهور تعبانة وماكنتش بتكلم.. أنا مش بحب أصعب على حد أو حد يتعاطف معايا، أنا ست قوية بإيماني بالله".

وكشفت ريهام سعيد، شعرها عن أذنها، قائلة: "وداني زي ما هي.. لكن مبقاش فيها عضم، علشان شيلت مناخيري خالص.. مناخيري المعوجة دي عجباكم؟"، متسائلة: "هو أنا كنت محتاجة تجميل في مناخيري؟".