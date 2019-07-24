ريهام سعيد وبرشلونة وهبة السيسي.. أبرز تريندات جوجل

تقدم "الوطن" لقرائها خدمة تتضمن أبرز ما يبحث عنه المصريون، عبر محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات الماضية.

ريهام سعيد

سخرت الإعلامية ريهام سعيد، مُقدمة برنامج "صبايا" عبر شبكة تليفزيون "الحياة" من شائعة وفاتها، التي تداولتها بعض صفحات مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشرت "ريهام" على حسابها بموقع "إنستجرام"، صورة زعم صاحبها أنها لجنازتها، وظهر فيها الفنان أحمد سعيد عبدالغني، وهو يحمل النعش.

ريهام سعيد تسخر من صورة "جنازتها": ليه أحمد سعيد عبد الغني يشيل النعش؟

برشلونة

خسر نادي برشلونة الإسباني، أمس الثلاثاء، أمام نظيره فريق تشيلسي الإنجليزي، بنتيجة 1-2، في المباراة الودية التي تجمع بينهما على ملعب سايتاما 2002 باليابان، ضمن منافسات كأس راكوتين.

تقدم لتشيلسي تومي إبراهام في الدقيقة 37 بعد مراوغة تير شتيجن، حارس مرمى البلاوجرانا، قبل أن يضيف روس باركلي الهدف الثاني في الدقيقة 81 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، فيما قلص إيفان راكيتيتش النتيجة بهدف صاروخي في الدقيقة 91 من عمر اللقاء.

بالفيديو تشيلسي يسقط برشلونة بثنائية في الظهور الأول لـ"جريزمان"

ظهر الفرنسي أنطوان جريزمان، لاعب نادي برشلونة الجديد والمنضم إليه حديثا قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني، لأول مرة رفقة البلاوجرانا أمام تشيلسي الإنجليزي، على ملعب سايتاما 2002 باليابان، ضمن منافسات كأس "راكوتين".

وخسر برشلونة أمام تشيلسي بنتيجة 1-2، في المباراة الأولى ضمن استعدادات الفريقين قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد 2019-2020، إذ تقدم لتشيلسي تومي إبراهام في الدقيقة 37 بعد مراوغة تير شتيجن، حارس مرمى البلاوجرانا، قبل أن يضيف روس باركلي الهدف الثاني في الدقيقة 81 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، فيما قلص إيفان راكيتيتش النتيجة بهدف صاروخي في الدقيقة 91 من عمر اللقاء.

بالفيديو ملخص الظهور الأول لـ أنطوان جريزمان مع برشلونة ضد تشيلسي

هبة السيسي

احتفلت الفنانة هبة السيسي، ملكة جمال مصر السابقة، بعقد قرانها على باسل الأمين، في دار مناسبات مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد أمس الاثنين، بحضور دنيا عبدالعزيز، في أول ظهور لها عقب وعكتها الصحية، مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، نرمين ماهر وزوجها، حسام فارس، ياسمين جمال، ياسمين نيازي، حسام خليل، نور وهبة الجبالي، هاني أبو النجا، وغيرهم من الأصدقاء المقربين.

بعد عقد قرانها.. 10معلومات عن هبة السيسي ملكة جمال مصر السابقة