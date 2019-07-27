السيطرة على حريق بشقة سكنية دون وقوع إصابات في الفيوم

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة الفيوم، من السيطرة على حريق نشب بشقة بقرية الزملوطي بمركز الفيوم، مما أدى لاحتراق محتويات الشقة بالكامل، دون إصابات أو وفيات، وفقا لبيان أمني، مساء اليوم.

تلقى اللواء عادل الطحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق بشقة، بمنطقة الزملوطي، وجرى السيطرة عليه دون إصابات أو وفيات.

وأفاد البيان الأمني، أن قوات الحماية المدنية بالمحافظة، انتقلت إلى المكان، وتبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الرابع "مغلقة"، على مساحة 60 مترا، ملك "عزت عبدالستار. ع" (69 سنة - بالمعاش)، ومقيم بنفس القرية، وأسفر الحريق عن احتراق محتويات الشقة بالكامل.

وذكر البيان الأمني، أن مالك الشقة، أرجع نشوب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي بأحد الوصلات الكهربائية بالشقة، ولم يتهم أحد بالتسبب في نشوب الحريق.

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 4379 لسنة 2019م إداري مركز شرطة الفيوم، وأخطرت النيابة للتحقيق.