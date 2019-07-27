إصابة 14 عاملا إثر انقلاب سيارة على طريق "أحمد رامي- البستان" بالبحيرة

أصيب 14 عاملا زراعيا، اليوم، إثر انقلاب السيارة التي كانت تقلهم في طريق عودتهم من العمل بإحدى المزارع على طريق "أحمد رامي- البستان"، بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا بالحادث، وتبين انقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية على طريق "أحمد رامي - البستان" دائرة المركز.

وأسفر الحادث عن إصابة عبدالونيس عوض محجوب، 38 عاما، فلاح، وأشرف محمود فؤاد، 39 عاما، فلاح، ومحمد عبدالله صالح 27 عاما، فلاح، وأمير عبدالفتاح إبراهيم 28 عاما، فلاح، ومصطفى إسماعيل متولى 35 عاما، عامل زراعي، وعزت سعد محمد، 40 عاما، عامل زراعي، وأحمد عبدالفتاح أحمد، 33 عاما، عامل زراعي، محمد محمود محمد 43 عاما، عامل زراعي، ومحمد عوض عبدالونيس 28 عاما، عامل زراعى، وسعد هاشم القاضى 35 عاما، عامل زراعى، وأحمد عبدالفتاح إبراهيم 35 عاما، عامل زراعي، وسعيد عبده البسيونى 18 عاما، عامل زراعي، ومحمد عبده أبومقرب 35 عاما، عامل زراعي، وسيد عبدالحميد أبوالسعود، 19 عاما، عامل زراعي.

وجرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى الدلنجات المركزي لتلقي العلاج، وحرر المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة.