قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأضاف بسام راضي، في مداخلة هاتفية خلال موجز أنباء قناة "TEN"، أن الرئيس أكد لوزير الشباب أن الأساس في نجاح أي منظومة، هو اللاعب، والعنصر المنفذ، ويجب أن يتم الاهتمام بانتقاء أفضل المواهب الموجودة في مصر.

وأشار إلى "صبحي" عرض استراتيجية الوزارة وخططها في نواح كثيرة وموضوعات مختلفة، وقدم تقريرا شاملا عن البطولة الأفريقية لكرة القدم، وكيفية الإشادة التي نالتها مصر على التنظيم المبهر لها، وأن مصر أصبحت على منصة الدول عالية القدرات التنظيمية، وأنها قادرة على استضافة أي حدث عالمي.

واستطرد أن البطولة كان لها إيجابيات كثيرة، سواء اقتصادية أو سياحية، وكانت سببا مهما في حدوث رواج بالمحافظات التي استضافت مبارياتها على استاداتها،: "دخل البطولة كان كبير جدا، بالمقارنة بالبطولات الأفريقية الأخرى".

وأشار إلى أن الوزير عرض أيضا رؤيته لتطوير المنظومة الكروية في مصر، ومخططات المستقبل، ورؤية الوزارة للملف، في ظل الشعبية الكبيرة لكرة القدم، واستعدادات مصر لأوليمبياد طوكيو 2020.

وأوضح أن هناك مشروعا قوميا داخل إطار وزارة الشباب، تحت اسم "المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي"، حيث يتم انتقاء أفضل المواهب، واختبارهم، وتدريبهم على المعايير المختلفة، بحيث يكونون ذخيرة لمصر في كل الميادين الرياضية، وكذلك انتقاء أفضل العناصر، وهذا ما ركز عليه الرئيس، مع صقل العنصر وتدريبه وتأهيله.