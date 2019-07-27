وقع الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، والأب الراهب جيسودوس أروكيام مدير عام معهد دون بوسكو بالإسكندرية، اليوم، بروتوكول تعاون بين لتنفيذ حزمة من البرامج التدريبية المهنية المعتمدة محلياً ودوليا لطلاب الجامعة، والمجتمع المدني، تنفيذا للمبادرة الرئاسية "صنايعية مصر" لتدريب وتأهيل أصحاب الأعمال اليدوية والحرف والمهن المختلفة.

وأكد الكردي، عقب توقيع البروتوكول، أن التنفيذ سيبدأ مباشرة ليستفيد الطلاب من هذه البرامج خلال فترة الإجازة الصيفية، موضحا أن التدريب سيجرى بالقاعات وورش الجامعة بكليات "الهندسة، التربية، التربية النوعية، والفنون الجميلة" وداخل مبنى إدارة الجامعة.

وأوضح أن التعاون مع معهد دون بوسكو كأحد المعاهد الرائدة في التدريب المهني وفق المعايير المعتمدة لدى المعاهد العليا الإيطالية ذات الجودة العالية في التدريب التقني، التي تتماشى مع تكنولوجيا العصر الحديث.

حضر توقيع الاتفاقية الدكتور علاء رمضان نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة رانيا الشرقاوي مساعد نائب رئيس الجامعة للمسؤولية المجتمعية والتطوير الإداري، والدكتور أحمد عبدالهادي المدير التنفيذي لمركز التدريب المهني بجامعة الاسكندرية.