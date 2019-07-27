الوطنية للإعلام تهدد باللجوء لمحاكم دولية لمقاضاة قنوات الإخوان بتركيا

هددت الهيئة الوطنية للإعلام المصرية باللجوء إلى المحاكم الدولية، لمقاضاة قنوات الإخوان في تركيا عقب سرقة الأعمال الدرامية المصرية، من أجل حماية الملكية الفكرية، وفقا لعبد الرحمن رشاد، عضو الهيئة الوطنية للإعلام، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة"، مع الإعلامي محمد الباز، على قناة "المحور".

وقال رشاد، إن سرقة القنوات الإخوانية الأعمال الدرامية المصرية هو إمعان في خيانة هذا الوطن، مؤكدا أن عرض القنوات الإخوانية لمسلسلات مصرية، دون دفع حقوق البث يعتبر قرصنة وسرقة للإبداع المصري دون أي مقابل مادي، والهيئة ستلجأ إلى المحاكم الدولية لمقاضاة قنوات الإخوان في تركيا.

وأوضح عضو الهيئة الوطنية للإعلام، أن قنوات الإخوان تعرض حاليا مسلسل "سوق العصر"، ويتم التحقيق الآن في كيفية حصول هذه القنوات على هذا المسلسل، متسائلًا، "هل هذه القنوات حصلت عليه من اليوتيوب، أم من مكتبة التلفزيون المصري؟".