قال العميد ماجد ظريف، مدير تشغيل جراج روكسي، إن جراج روكسي هو أول جراج ذكي في مصر والشرق الأوسط ولا يوجد تدخل للعنصر البشري في تشغيله بشكل نهائي؛ بينما يوجد تدخل للعنصر البشري فوق الأرض للتعامل مع المواطنين.

وأضاف ظريف، خلال تقرير "لجراج روكسي" ببرنامج "كل يوم" والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع عبر فضائية "ON E"، أن العنصر البشري فوق الأرض مهمة الأساسية مساعدة المواطنين وتسهيل المهمة عليهم، موضحا أنه وبمجرد ترك السيارة في الأسانسير يمكن للمواطن المغادره والذهاب إلى وجهته وهو عكس ما يتم في الجراجات العاديه وهو ما يستهلك ربع ساعة.

وقال إيهاب إبراهيم، مهندس كهرباء في جراج روكسي، إن الجراج مزود بإمكانية تبريد السيارات ودرجات الحرارة المحيطة بها تحت الأرض، مشيرا إلى أن نظام الإطفاء بالجراج مجهز بنظام إطفاء على أعلى جوده ولا يوجد تدخل بالعنصر البشري فيه.