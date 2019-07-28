شكَّل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، غرفة عمليات، بشأن الاستعداد لعيد الأضحى المبارك، برئاسة الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني.

وتضم اللجنة في عضويتها المركزية، كل من "الشيخ صبري يس دويدار رئيس قطاع المديريات، الدكتور السيد حسين عبد الباري وكيل الوزارة لشئون الدعوة، الدكتور نوح عبد الحليم العيسوي وكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم، الشيخ علاء شعلان وكيل الوزارة لشئون مديريات الوجه البحري، عبد الحميد عمر مدير عام ومدير مكتب الوزير، الدكتور محمد الشحات أبو ستيت مدير عام بالمتابعة، رفيق إبراهيم القاضي مدير عام المكتب الفني.

وشمل القرار، وفقا لبيان الوزارة، تشكيل غرفة عمليات فرعية في كل مديرية، برئاسة مديرها.

وأوضح البيان أن مهمتهم جميعا ستكون كل فيما يخصه، ما يلي:

1- الإعداد الجيد لساحات وصلاة العيد.

2- متابعة مشروع صكوك الأضاحي، وذبحها في الوقت الشرعي.

3- جمع جلود الأضاحي، وتوريد ثمنها لصالح مشروع الصكوك.

4- تكثيف الندوات العلمية في العشر الأول من ذي الحجة.