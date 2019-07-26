أعلنت وزارة الأوقاف أن صكوك أضاحي الخاصة بالأوقاف حققت نقلة كبيرة خلال هذا الأسبوع بزيادة تقدر بنحو 10 ملايين جنيه عن الأسبوع الماضي.

وبلغ إجمالي مبيعات صكوك أضاحي الأوقاف 26.213.400 جنيه، وقد جاءت مبيعات مديرية أوقاف القاهرة في المقدمة حيث بلغ إجمالي ما تم بيعه حتى تاريخه 3224 صكًّا، بإجمالي 5.803.200 جنيه

ويتقدم القطاع الديني بوزارة الأوقاف، بالشكر لمديرية أوقاف القاهرة والقائمين على مشروع صكوك الأضاحي بها لإخلاصهم في العمل وتحقيقهم طفرة في مبيعات صكوك الأضاحي خلال الـ 48 ساعة الماضية

وننشر بيانًا بما تم تحصيله من صكوك على مستوى الجمهورية: