ألقت قوات الشرطة الروسية، القبض على أكثر من ألف شخص في موسكو، يوم السبت، في واحدة من أكبر حملات الاعتقال خلال الآونة الأخيرة، ضد معارضين ينتقدون سياسات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

الاحتجاجات اندلعت، للمطالبة بالسماح لأعضاء المعارضة بالترشح في الانتخابات المحلية.

السلطات وصفت تلك التظاهرات بأنها غير شرعية، وسعت إلى منع المشاركة فيها، لكن عدة آلاف من الأشخاص انضموا لها.

وردد المحتجون "روسيا بدون بوتين" و"استقالة بوتين" في التظاهرات التي اندلعت بموسكو، وهاجمتهم قوات الشرطة ومكافحة الشغب بالهراوات.

وكان زعيم المعارضة المسجون، أليكسي نافالني، قد دعا إلى الاحتجاج، لإقناع المسؤولين بالسماح لعدد من الأشخاص بالترشح في انتخابات مجلس المدينة، المقرر لها 8 سبتمبر، وفقا لـ"رويترز".

وقالت السلطات الروسية، إن منع بعض الأشخاص من الترشح، لأنهم فشلوا في جمع توقيعات حقيقية كافية لدعمهم.

وبحسب "سكاي نيوز"، أعلنت الشرطة الروسية في موسكو اعتقال أكثر من ألف شخص، في تظاهرات السبت، بسبب الاحتجاجات التي استمرت لأكثر من 7 ساعات، وبدأت في منطقة مكتب العمدة، ثم انتقلت إلى مربع يبعد حوالي كيلومتر واحد، إذ تم إلقاء القبض على 1074 شخصا.