استشاري طب نفسي للأطفال عن "إنترفيوهات المدارس": غير موضوعية

قالت الدكتورة سالي الشيخ، استشاري الطب النفسي للأطفال والمراهقين في كلية الطب قصر العيني، إنها ترفض أسئلة "إنترفيوهات المدارس"، وتعتبرها غير موضوعية.

وأضافت، خلال استضافتها ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على شاشة "mbc مصر"، أنه من المهم جدا وجود مرحلة تأهيل نفسي قبل الإقدام على مثل هذه الخطوات، وعدم الضغط النفسي على الطفل.

وأوضحت: "أحيانا الأب والأم بيكون عندهم هلع بسبب الأسئلة الغريبة في الإنترفيوهات، ولازم نعمل كنترول، ونفهِّم الأطفال إننا رايحين نلعب، ونتكلم كلمتين ونخرج".

واستطردت أن الأسئلة التي توجه للأطفال في "الإنترفيو" هي في الأساس تقوم على معرفة "معدل الذكاء والانتباه عند الطفل، والتقييم السلوكي والنفسي له".