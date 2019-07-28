إصابة 9 أطفال من أسرة واحدة بتسمم غذائي في سوهاج

أصيب 9 أطفال من أسرة واحدة، بتسمم غذائي، عقب شربهم اللبن في المنزل، بدائرة مركز المنشأة بمحافظة سوهاج.

وتلقى اللواء هشام الشافعي، مدير الأمن، إخطارا، من مأمور مركز شرطة المنشأة، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج العام، بوصول كل من "نرمين حسن" 3 سنوات، وشقيقيها "ملك" 7 سنوات، و"أحمد" 13 عاما، و"مراد. ا. ا" 6 سنوات، و"عبده. ا. ا" 7 سنوات، و"عثمان. ط. ا" 5 سنوات، و"كمال. ط. ا" 4 سنوات، و"سعاد. ز. ا" 6 سنوات، و"عبد الرحمن. ز. ا" 5 سنوات، ويقيمون دائرة المركز، ومن أسرة واحدة، مصابين بآلام في البطن وقيئ مستمر (إدعاء تناول طعام فاسد) وحالتهم مستقرة.

وانتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وبسؤال "حسن. ا. ع" 42 عاما "مشرف تغذية"، والد "الأول والثاني والثالث" وعم الباقين، قرر بأنه عقب تناولهم الـ"لبن" شعروا بحالة إعياء، وتم نقلهم للمستشفى العام، ونفى الشبهة الجنائية.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.