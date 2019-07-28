تجردت سيدة في قرية ببلاو التابعة لمركز ديروط في محافظة أسيوط، من مشاعر الإنسانية، واستدرجت ابنة جارتها التي لم يتجاوز عمرها الـ3 سنوات، وقتلتها وأحرقت جثتها، انتقاما من والدتها، بعد وقوع مشادة كلامية بينهما.

وتلقت مديرية الأمن، إخطارا، من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد بورود بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة طفلة متفحمة ملقاة بالقرب من منزلها في قرية ببلاو.

وانتقلت قوة من ضباط مباحث المركز، وسيارة إسعاف، وتبين من المعاينة صحة الواقعة، وأن الجثة لطفلة تدعى "سجى صلاح عبد التواب" عامان ونصف العام.

ونقل الجثة وجرى التحفظ عليها بمشرحة مستشفى ديروط المركزي، تحت تصرف النيابة.

وكشفت تحريات رئيس مباحث المركز، عن أن الطفلة متغيبة عن منزلها منذ مساء الخميس الماضي، ومحرر عن تلك الواقعة محضر تغيب.

وأشارت التحريات إلى وجود خلافات بين والدة الطفلة، وإحدى جاراتها تدعى "ثناء" ربة منزل، وحدوث مشادة كلامية بينهما لخلافات الجيرة، فقامت على إثرها المتهمة باستدراج الطفلة وقتلها وحرق جثتها في "فرن"، وبعد تفحمها، تخلصت من الجثة بمكان العثور عليها.

وأُعدت مأمورية، أسفرت عن ضبط المذكورة، وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات، اعترفت بارتكابها للواقعة، انتقاما من والدة الطفلة التي كانت كثيرة التشاجر معها.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.