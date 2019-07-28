تفقد المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، المواقع المخصصة لتنفيذ مشروع الأتوبيس فائق الجودة بمدينة 6 أكتوبر، للوقوف على سير الأعمال بتلك المواقع، مشيرا خلال تفقده إلى أنّ المشروع أحد مشروعات "استدامة النقل الجماعي في مصر"، الذي تنفذه وزارة البيئة بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وقال رئيس الجهاز: "يهدف المشروع لإنشاء وتشغيل خطوط أتوبيس نقل جماعي بخدمات مميزة للربط المباشر لمناطق (6 أكتوبر - الشيخ زايد - طريق الواحات - مدينة الإنتاج الإعلامي) بمترو جامعة القاهرة بمحافظة الجيزة، كما أنّ المشروع يهدف لخفض استهلاك الطاقة والحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري، والحد من تلوث الهواء وخفض الكثافات المرورية، وتوفير الطاقة غير المتجددة (المواد البترولية)، وذلك بتشجيع مستخدمي السيارات الخاصة لاستخدام الأتوبيسات ذات الجودة الفائقة".

وأوضح رئيس جهاز تنمية 6 أكتوبر أنّه سيتم إنشاء 7 خطوط سير جديدة لمشروع الأتوبيس فائق الجودة لـ40 أتوبيسا، تشمل خطا مباشرا دون توقف من "مدينة 6 أكتوبر إلى محطة مترو جامعة القاهرة، وخطين داخليين بالمدينة لخدمة السكان وللربط مع الخط المباشر، وخطين مباشرين من مدينة الشيخ زايد ومدينة الإنتاج الإعلامي إلى محطة مترو جامعة القاهرة".

ولفت الشربيني إلى توفير 3 قطع أراض للمشروع بملحقاتها، من منشآت وأعمال تنسيق موقع، وأسوار لخدمة المشروع، وتشمل الجراچ، ويقع بالفاصل السكني الصناعي بجوار ميدان ليلة القدر، وتم الانتهاء من جميع المباني الإدارية والتشطيبات، وأعمال توصيلات مياه الشرب والصرف والكهرباء، وكذا تنفيذ طبقة الاسفلت السطحية، ونقطة التوقف بمنطقة دريم لاند، والتي تقع على طريق الواحات أمام مدخل مشروع دريم لاند بمساحة 30 م2، وكذا محطة التوقف النهائية.