قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية 6 أكتوبر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صوت الناس"، على قناة "المحور"، إن مشروع "شارع مصر" يهدف إلى خلق مساحة للباعة الجائلين للتواجد في المكان المناسب على غرار عربات "شارع 306"، مشيرًا إلى أن الشريحة المستهدفة من الباعة تتراوح أعمارهم ما بين 20 إلى 40 عامًا.

وأضاف "الشربيني"، أن 6 أكتوبر ستمنع تواجد الباعة الجائلين في المدينة بالكامل عقب الانتهاء من "شارع مصر"، وسيتم توفير كل وسائل الأمان والخدمات في المشروع للشباب المشارك، مثل طفايات الحريق، الإضاءة المناسبة ودورات المياه.

ولفت رئيس جهاز تنمية 6 أكتوبر، إلى أن "شارع مصر" سيظهر كمكان لائق وبمظهر حضاري منظم، والمدينة تعمل على استيعاب الباعة بالشكل والكيفية المناسبة.