يبدأ الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، زيارة إلى محافظة الفيوم غدا، لعقد لقاء عام مع مزارعي القطن في الفيوم وبني سويف، نيابة عن اللجنة الوزارية للقطن المكونة من وزارات الزراعة والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام، وذلك ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بمنظومة القطن.

ويستعرض وزير قطاع الأعمال خلال اللقاء النظام الجديد لتداول الأقطان، الذي يطبق تجريبيا في محافظتي الفيوم وبني سويف خلال الموسم المقبل لجني محصول القطن.

ويهدف النظام لمواجهة السلبيات في نظام التداول السابق، وضمان جودة القطن المنتج لعودة القطن المصري لسابق عهده ومكانته وسمعته المتميزة بين الأقطان العالمية.

ويتمكن المزارعون وفقا لنظام التداول الجديد الذي تم إقراره بالتنسيق بين وزارات قطاع الأعمال العام والزراعة والتجارة والصناعة، من الحصول على أعلى سعر بما يضاهي الأسعار العالمية للقطن.

يعقد اللقاء بمقر محلج الفيوم المطور التابع لشركة مصر لحليج الأقطان التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، في تمام التاسعة والنصف صباحا.