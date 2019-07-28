أدلت سيدة وزوجها المتهمان بقتل "صاحب مصنع"، بعد استدارجه لممارسة الرذيلة في إحدى الشقق بمنطقة المنشية بالهرم في محافظة الجيزة، وترك جثته في سيارته "مرسيدس" أسفل الطريق الدائرى، بكفر طهرمس التابعة لمدينة كرداسة، بتفاصيل كاملة حول ملابسات الواقعة، أثناء استجوابهما من قبل جهات التحقيق.

كانت أجهزة الأمن بالجيزة، تحت إشراف اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، تمكنت من كشف غموض الواقعة بعد مرور 24 ساعة، من العثور على جثة المجني عليه "أحمد " 66 سنة، مقتولا داخل سيارته، وتمكنت القوات تحت قيادة اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية، من ضبط سيدة وزوجها بتهمة ارتكاب الواقعة بعد أن استدرجته الأولى بقصد ممارسة الجنس معها، وقتله الزوج بـ"الروسية" ثم استولا منه على مبلغ مالي، وجرى إحالتهما للنيابة العامة التي باشرت التحقيق.

ومثلت المتهمة "مروة" 39 سنة، ربة منزل، أمام محقق النيابة في الساعات الأولى من صباح اليوم، واعترفت بتفاصيل جريمة قتل المجني عليه بالاشتراك مع زوجها "صابر" 52 سنة، سائق، وقالت: "شاهدت المجني عليه بكافية في شارع جامعة الدول العربية، قبل الجريمة بيومين، وكان معاه بنات كتير وعامل يصرف عليهم، أنا قلت ده عمال يصرف يبقى رجل غني.. بدأت أظهر إعجابي بيه.. ومفيش دقايق لفت انتباه، واخدنا أرقام بعض".

واصلت المتهمة حديثها عن الجريمة، قائلة: "طبعا عرفت جوزي باللي حصل في الكافية، واتفقت معاه على سرقة المجني عليه، وفكرنا واتفقت مع جوزي، إن أنا أكلمه واستدرجه للبيت لإقامة علاقة، ويدخل علينا وإحنا في أحضان بعض ويعمل نمرة الشرف غالي.. ونسرق الراجل ونسيبه يمشي".

وأضافت: "فعلا كلمته وحضر لبيتنا في المنشية وطلع الشقة وكان جوزي مستخبي في البلكونة، دخل زوجي وعمل نمرة الشرف، المجني عليه مخافش منه، وبعدين اتخانق معاه زوجي، ضربه روسية أغمى عليه، وخنقه لحد ما مات، سرقنا منه 2100 جنيه".

وأكملت: "بعد كده فكرنا نعمل إيه.. جبنا عربية الراجل وحطناه فيها وخدني أنا والأولاد عشان نتفسح بقصد التمويه، وبعدين سيبنا العربية تحت الدائري ومشينا.. بس ده كل اللي حصل".

وعقب وصول فريق البحث الذي يضم ضباطا من وحدة مباحث مركز كرداسة، وإدارة البحث الجنائي بالجيزة، تحت قيادة اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعقيد طه فودة مفتش مباحث شمال أكتوبر، إلى مسرح الجريمة واستكمل فريق البحث المعاينة وفحص سيارة المجني عليه، وتبين للواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، أن الجثة لشخص يدعى "أحمد" 66 عاما، صاحب مصنع للملابس، ومقيم الشيخ زايد.

وسجلت القوات أن المجني عليه مصاب بجرح بالجبهة وهناك بلاستر حول رقبته، والجثة ملفوفة في بطانيات وسجاد موضوع داخل سيارته المرسيدس.

ذكرت تحريات وتحقيقات أجهزة الأمن بالجيزة، أن بداية الواقعة بتلقي بلاغا لشرطة النجدة بالعثور على جثة داخل سيارة أسفل الدائري بمنطقة كرداسة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية تحت قيادة اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، والمقدم إسلام سمير رئيس مباحث كرداسة إلى منطقة البلاغ.

وبعد استكمال خطة الفحص وتتبع الكاميرات القريبة من مكان العثور على السيارة، ومناقشة أسرة المجني عليه، توصلت القوات إلى أن القتيل انصرف أول أمس من المصنع الساعة 5 ولم يعد إلى منزله، وأغلقت هواتفه المحمولة، وبينما كانت القوات تواصل الفحص ومناقشة الأسرة، وتمكنت القوات من تحديد هوية المتهمين، وتمكنت من ضبطهما.