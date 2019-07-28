نتنياهو: صواريخ "Arrow-3" خضعت مؤخرا لاختبارات حية في ألاسكا الأمريكية

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم، أن المنظومة المضادة للصواريخ الباليستية "Arrow-3"، المطورة بالتعاون مع الولايات المتحدة، خضعت مؤخرا لاختبارات حية في ولاية ألاسكا الأمريكية، وذلك حسبما أفادت "روسيا اليوم".

وأكد رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أن هذه الاختبارات نجحت بشكل يتخطى أي خيال، فقد اعترضت منظومة "Arrow-3" بنجاح تام صواريخ باليستية خارج الغلاف الجوي للكرة الأرضية بعلو وبسرعة لم نعرفهما حتى الآن، وأن تل أبيب أصبحت تمتلك اليوم القدرة على العمل ضد صواريخ باليستية تطلق علينا من إيران ومن أي مكان آخر، وهذا هو إنجاز عظيم بالنسبة لأمن إسرائيل.