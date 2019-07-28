ناقش الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اليوم، خلال الاجتماع الدوري بلجنة تقنين أراضي أملاك الدولة، آخر المستجدات المتعلقة بملف استرداد أراضي الدولة وتقنين أوضاعها.

وطالب محافظ الإسكندرية مسؤولي أملاك الدولة ورؤساء الأحياء وجميع الجهات المختصة، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، لإزالة جميع التعديات على أراضي أملاك الدولة، مؤكدا أن الجميع مسؤول مسئولية كاملة عن هذا الملف الهام، مطالبا رؤساء الأحياء بعقد اجتماعات دورية مع مسؤولي التقنين بالحي وإعداد تقرير أسبوعي بما تم في هذا الملف داخل نطاق كل حي.

على الصعيد ذاته، تم استعراض إجمالي الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات التقنين، وإجمالي الطلبات التي تم الموافقة على فحصها، والطلبات التي قام أصحابها بدفع رسوم الفحص، فضلا عن عدد الطلبات التي تم فحصها والأراضي التي تمت الموافقة على معاينتها، واستعراض الأراضي التي قام أصحابها بدفع رسوم معاينتها، والأراضي التي تم معاينتها والأراضي التي تم تسعيرها، استعدادا لإبرام التعاقد مع أصحابها، وفقا للقانون حفاظا على ممتلكاتهم.