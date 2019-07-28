عثر أهالي قرية السبخاوية في الدقهلية اليوم، علي جثة عروسة لم يمر على زوجها سوى 4 شهور فقط، ملقاة داخل شقتها، واتهم والدها زوجها بقتلها.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العقيد أحمد الحسيني مأمور مركز شرطة الستاموني، بالعثور على ربة منزل متوفاة داخل منزل زوجها بقرية السبخاوية التابعة للمركز. انتقل المأمور وضباط المباحث برئاسة المقدم محمد حماد رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ وتبين أن الجثة لربة منزل تدعى "فاطمه ك أ"، 21 سنة، متزوجة منذ 4 شهور فقط.

وبسؤال والدها، 71 سنة، عامل، ومقيم قرية "أبو نور الدين" التابعه للمركز، اتهم زوجها ويدعى "عبد الله ت. ج"، 27 سنة، سائق، بقتلها بسبب خلافات أسرية سابقة، وذكر أن زوجها سبق وتعدى عليها بالضرب، وتركت منزل الزوجية خلال شهور زواجها 3 مرات بسبب الخلافات بينهما.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط الزوج، وبمواجهته أنكر التهم الموجهة إليه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2305 لسنة 2019 إدري مركز شرطة الستاموني، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي على ذمة تصرفات النيابة، وبالعرض على النيابة، أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة.

دماء في الصباحية.. القصة الكاملة لمقتل عروس المنوفية بعد الزفاف بساعات

وكانت جريمة هزت المنوفية خلال ساعات قليلة، حيث توجهت أسرة إحدى الفتيات إلى منزلها في "الصباحية"، من أجل تهنئتها، ليجدوها مقتولة وغارقة في دمائها، ولم يعثروا على الزوج في مسكن الزوجية.

وعاينت النيابة موقع الحادث، وناظرت جثة العروسة (الزوجة المجني عليها)، والتي لقيت مصرعها نتيجة عدة طعنات متفرقة أودت بحياتها.

وأمرت النيابة بالتحفظ على سلاح الجريمة الذي عثر عليه بجوار الفتاة.

فيما قالت مصادر أمنية ، إن شقيق ووالد عروس المنوفية المقتولة، يدليان بأقوالهما أمام النيابة العامة في التحقيقات التي تجريها بشأن الحادث، كما تستمع لأقوال كل من له علاقه بالقضية، من شهود ومبلغين.

كما أمرت النيابة بندب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الفتاة، وتحديد الأسباب التي أدت لوفاتها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وأضافت المصادر الأمنية، أن أسرة العروس المجني عليها تتهم زوجها، الموجود بأحد المستشفيات، بقتلها، لتقرر النيابة التحفظ عليه، لتؤكد بعدها مصادر داخل مستشفى بنها الجامعي أن المستشفى استقبل المتهم بقتل زوجته، بعد ساعات من زفافهما.

وأشارت المصادر إلى أنه مصاب بجرح نافذ في البطن، وجرى حجزه، وحالته الآن مستقرة.

وكان اللواء محمد ناجي أباظة، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا، من الرائد أحمد غباشي، رئيس مباحث الباجور، يفيد بمقتل "منار .ع. ا" 19 عاما، على يد زوجها "محمد. م" 25 عاما، محامٍ، بعد حفل زفافهما الذي أقيم الجمعة الماضي، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الباجور.