أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن حجم الاستثمارات التي تم اعتمادها لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي بدائرة المحافظة بلغت 4 مليارات جنيه، وذلك لتنفيذ 80 مشروع صرف صحي، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من 24 مشروعا منها بتكلفة مليار و250 مليون جنيه.

وأوضح أن تنفيذ هذه المشروعات يأتي في إطار حرص الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم من المرافق الحيوية التي تمس حياتهم اليومية خاصة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار إلى أنه جار تنفيذ 56 مشروع صرف صحي بمدن ومراكز المحافظة بإجمالي تكاليف 2 مليار و750 مليون جنيه، مؤكدا أن تنفيذ 17 مشروع صرف صحي بمدن ومراكز المحافظة واجه العديد من المعوقات التي تنوعت ما بين عدم توافر أرض وبطء وتقاعس المقاول عن التنفيذ واعتراض بعض الأهالي وارتفاع المياه الجوفية وتم التنسيق مع كافة الجهات لتذليل تلك المعوقات وتم إنهاء تلك المعوقات ودفع العمل بها.

وشدد المحافظ، على متابعة الموقف التنفيذي لتلك المشروعات أولًا بأول للالتزام ببرنامجها الزمني المحدد والعمل على تلبية احتياجات المواطنين فىي أطراف وقرى وعزب ونجوع المحافظة.