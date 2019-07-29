أجندة فعاليات مؤتمر الشباب السابع في العاصمة الإدارية

ينطلق، غدا، المؤتمر الوطني السابع للشباب، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويمتد على مدار يومين متتالين، بحضور 1500 شاب.

"الوطن" حصلت على الأجندة الكاملة لفعاليات المؤتمر، الذي يبدأ بجلسة افتتاحية في الخامسة مساءً، تستمر لمدة ساعة، ثم يعقبها استراحة قصيرة، لتبدأ في السادسة والنصف الجلسة الأولى من نموذج محاكاة الدولة المصرية، تعقبها الجلسة الثانية من نموذج المحاكاة نفسه، بعد استراحة قصيرة، وتنتهي في العاشرة مساءً.

تبدأ فعاليات اليوم الثاني بحفل تخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة APLP، بقاعة المسرح في تمام الحادية عشر صباحا، ثم يعقد المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة" كثاني فعاليات اليوم.

وفي السادسة مساء ثاني أيام المؤتمر، تبدأ جلسة "اسأل الرئيس" إحدى الجلسات الرئيسية في مؤتمرات الشباب، وتستمر لمدة ساعتين، وصولا إلى الجلسة الختامية للمؤتمر التي تبدأ في التاسعة مساءً، وتشهد التوصيات الختامية للمؤتمر.

يشارك في المؤتمر 1500 شاب تتنوع فئاتهم لتمثل جميع فئات الشباب المصري، الذي يمثل قرابة 60% من قوام المجتمع، حيث يشارك في المؤتمر ممثلين كل من: شباب الجامعات، شباب الأحزاب، شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، شباب من المبدعين والمبتكرين، فضلاً عن قطاع واسع من الشباب الذين تم اختيارهم من خلال التسجيل المباشر عبر الموقع الإلكتروني.

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