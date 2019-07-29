تحل اليوم الذكرى السنوية الأولى لمقتل الأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس دير أبو مقار بوادي النطرون، الذي قتل على يد راهبان بالدير، "الوطن" تستعرض تايم لاين للجريمة التي هزت أركان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية حتى إعدام المتهمان.

29 يوليو 2018

إعلان الكنيسة عن وفاة الأنبا إبيفانيوس ووصفته بالرحيل المفاجئ.

30 يوليو 2018

تم تشريح الجثمان وكشفت التحريات الأولية استخدام مرتكب الجريمة أداة حادة لقتل المجنى عليه، أثناء خروجه من مسكنه.

31 يوليو 2018

ترأس البابا صلوات التجنيز على الأسقف الراحل، وطالب رهبان الدير بالوحدة.

1 أغسطس 2018

اتخذت لجنة شئون الرهبنة بالمجمع المقدس برئاسة البابا، عدة قرارات لضبط الحياة الرهبانية والديرية.

5 أغسطس 2018

أعلنت الكنيسة فى قرار بخط يد البابا تواضروس شخصياً، بتجريد الراهب أشعياء المقارى المتهم الرئيسى فى الجريمة.

6 أغسطس 2018

حاول الراهب «فلتاؤس المقارى» الانتحار بقطع شريان بيده وإلقاء نفسه من أعلى مبنى مرتفع بالدير قبل أن يتم إنقاذه ونقله لمستشفى بالقاهرة لتلقى العلاج.

8 أغسطس 2018

النيابة تعلن التحفظ على الراهب أشعياء المقارى وتوجيه تهمة القتل العمد له.

11 أغسطس 2018

حبس الراهب المجرد أشعياء المقارى على ذمة التحقيقات وتم توجيه تهمة القتل له بعد اعتراف المتهم بجريمته والإرشاد عن أداة الجريمة بمساعدة الراهب فلتاؤس المقارى.

25 أغسطس 2018

لجنة شئون الأديرة والرهبنة بالمجمع المقدس، تقرر نقل 6 رهبان من دير أبومقار إلى 6 أديرة أخرى.

8 سبتمبر 2018

ترأس البابا قداس ذكرى الأربعين لمقتل الأنبا إبيفانيوس، داخل الدير، بحضور عدد كبير من أساقفة الكنيسة.

23 سبتمبر 2018

كانت أولى جلسات محاكمة «أشعياء» و«فلتاؤس» فى قتل «إبيفانيوس» أمام محكمة الجنايات.

26 سبتمبر 2018

إعلان وفاة الراهب زينون المقارى، وهو «أب» اعتراف الراهبين المتورطين فى القتل والذى نقلته الكنيسة من دير أبومقار إلى دير المحرق بأسيوط.

23 فبراير 2019

قررت محكمة جنايات دمنهور إحالة أوراق المتهمين بجريمة القتل إلى فضيلة المفتى.

24 أبريل 2019

صدور قرار من محكمة جنايات دمنهور بإعدام الراهب المجرد أشعياء المقارى، والراهب الحالى فلتاؤس المقارى، فى حكم تاريخى يعد الأول فى تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.