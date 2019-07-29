لقيت ربه منزل ونجلها مصرعهما، إثر حريق شب في شقتهم الكائنة خلف مساكن عثمان وراء ترعة الشابوري بمدينة شبرا الخيمة، جرى نقل المتوفيين لمستشفى ناصر العام وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء طارق العجيزي مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء حاتم حسين مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق بشقة خلف مساكن عثمان وراء ترعة الشابوري بمدينة شبرا الخيمة.

انتقل المقدم أحمد الشعراوى مدير منطقة الحماية المدنية بجنوب القليوبية، وتبين أن الحريق شب بحجرتين بالشقة وأتت النيران عليهما كما نتج عن الحريق وفاة ربة منزل ونجلها وجرى الدفع بـ4 سيارات إطفاء وجرى السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له وتولت النيابة التحقيق.