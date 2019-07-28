تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف اليوم الأحد، من السيطرة على حريق محدود اشتغل بأتوبيس سياحي من الخلف بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بني سويف، دون وقوع إصابات بين الركاب.

وتلقت مديرية أمن بني سويف بلاغا من شرطة النجدة، يفيد باشتعال حريق محدود بأتوبيس سياحي بالخلف، وبداخله 54 راكبا قادما من أسوان في اتجاه القاهرة بالطريق الصحراوي الشرقي، وعلى الفور تم الدفع بـ8 سيارات إسعاف، وسيارات إطفاء إلى محل الواقعة.

وتم السيطرة على الحريق، الذي لم يتسبب في أي إصابات للركاب، وتم الاستعانة بأتوبيس آخر لنقل الركاب واستكمال الرحلة إلى القاهرة، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.