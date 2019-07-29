أكد الدكتور محمد الجزار، مدير العناية المركزة بمستشفى بنها الجامعي، أن المريض "محمد. م .ع" من الباجور بمحافظة المنوفية، والمتهم بقتل زوجته يوم الزفاف، تعافى تماما، وتم نقله من العناية المركزة إلى قسم الجراحة.

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وأشار الجزار إلى أن المستشفى استقبل المجني عليه، وهو يعاني من جرح نافذ في البطن، وتم إجراء معاينة استكشافية له، ودخل العناية المركزة، وحالته الآن مستقرة.

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وتلقى اللواء محمد ناجي أباظة مدير أمن المنوفية، إخطارا، من الرائد أحمد غباشي، رئيس مباحث الباجور، يفيد بمقتل "م. ع. ا" 19 سنة، على يد زوجها "م. م" 25 سنة، محام، بعد حفل زفافهما الذي أقيم الجمعة الماضي.

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ونقلت جثة العروس إلى مشرحة مستشفى الباجور. وحرر عن الواقعة المحضر اللازم.