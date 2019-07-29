أصيب 11 شخصا، اليوم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص، على طريق "البستان - الدلنجات" بمركز الدلنجات في البحيرة.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة الدلنجات، بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص على طريق "البستان - الدلنجات"، وأسفر الحادث عن إصابة 11 شخصا بإصابات متنوعة، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

والمصابون هم باسم ضاحي عبد الحميد 39 عاما، علي عيسى حميدة أحمد 36 عاما، نصر فؤاد محمد 43 عاما، رجب حافظ الناقة 55 عاما، مصطفى علي عبد الحي 19 عاما، فتحية فؤاد عبد النبي 45 عاما، مصطفى إبراهيم حمادة 35 عاما، صابر إبراهيم يعقوب 37 عاما، رمضان دسوقي مرجان 32 عاما، ناجح عوض عبد القوي 35 عاما، محمود عوض عبد القوي 39 عاما.

وحرر المحضر اللازم.